Açığa satış nedir? Açığa satış yasağı nedir? Açığa satış yasağı kalkacak mı?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:27

Açığa satış yasağının hafifletileceği ya da tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor. Yetkililer 6 Şubat depremlerinin ardından sıkılaştırılan hisse senetlerindeki açığa satış yasağının yabancı yatırımcıların girişini engellediğini belirtiyor.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

Yatırım ürünlerinin değer kazanmasını hedefleyen yatırımcılar, portföye eklenecek olan ürünlerinin ileri tarihte değerinin yükselmesini bekler; ancak bu beklenti her zaman gerçekleşmediği gibi, yükseliş yerine düşüşler de meydana geldiğinde kâr edilmek üzere açığa satış işlemi geliştirilmiştir.

AÇIĞA SATIŞ NEDEN YASAK?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinin yasaklandığını, ayrıca yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacağını bildirmişti. 6 Şubat'tan beri açığa satış yasağı sürüyor.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekir.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde belirtildiği üzere gerçekleşen açığa satış işlemleri Günlük Bülten'de pay bazında, her fiyat seviyesinde miktar ve sözleşme adedi belirtilerek ilan edilir.

Varantlarda, sertifikalarda, sahipliğe dayalı kira sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında kredili alım ve açığa satış işlemi yapılamaz.

Gayrimenkul sertifikalarında ise kredili alım yapılabilmekle birlikte açığa satış işlemi yapılamaz.

Açılış seansı hariç olmak üzere seansın emir gönderilebilen tüm bölümlerinde (devre kesici emir toplama bölümleri dahil) açığa satış emri girilebilir.