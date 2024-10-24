Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:50

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:50

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından tüm Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırılmaya başladı. Bu nedenle havalimanlarında alınan önlemler de turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Peki, Havalimanları kapatılıyor mu? Turuncu alarm nedir? Turuncu alarm nasıl uygulanır?

TURUNCU ALARM NEDİR?

Turuncu alarm, Havameydanı dışında bir olay meydana geldiğinde, ya da terör veya sabotaj eylemlerinin yakın zamanda meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair istihbarat alındığında uygulanır.

TURUNCU ALARM ÖNLEMLERİ NELERDİR?

Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;