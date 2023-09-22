İstanbul’da oltadan kurtulan palamut trafik kazasında öldü: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 18:47

Güncelleme: 22.09.2023 - 18:47

Sosyal medyada gündem olan bir videoda İstanbul Tarabya sahilinde bir balıkçı, denizden bir adet palamut balığı yakaladı. Ardından palamut balığının oltadan kayması sonucu caddeye fırladığı ve orada da balığın üzerinden araba geçtiği anlar görüntülerde yer aldı.

Görüntüler, 'Palamut olmak bile zor' notuyla paylaşıldı.