İstanbul’da oltadan kurtulan palamut trafik kazasında öldü: O anlar sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da bir balıkçının tuttuğu palamut, balıkçıdan kurtulup bir otomobilin altında kaldı. Video sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada gündem olan bir videoda İstanbul Tarabya sahilinde bir balıkçı, denizden bir adet palamut balığı yakaladı. Ardından palamut balığının oltadan kayması sonucu caddeye fırladığı ve orada da balığın üzerinden araba geçtiği anlar görüntülerde yer aldı.
Görüntüler, 'Palamut olmak bile zor' notuyla paylaşıldı.
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