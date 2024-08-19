İstanbul'da 'Süper Mavi Dolunay' görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu. Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:59
İstanbul'da 'Süper Mavi Dolunay' görsel şölen oluşturdu
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İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii’siyle birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu.

Her zamankinden daha parlak görünen dolunay eşsiz manzaralar oluşturdu.

Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.

 


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