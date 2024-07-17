Güç dengeleri değişiyor! 21 Temmuz Oğlak Dolunayı ve burçlara etkileri...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:31

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:31

Astroloji tutkunlarının her ay merakla beklediği dolunay, Temmuz ayında da gökyüzünde parlayacak. Dolunay ve yeni ay gibi ay evreleri, astrolojide önemli olaylar olarak kabul edilir ve burçlar üzerindeki etkileri büyük bir ilgiyle takip edilir.

22 Haziran'da Oğlak Burcu'nun ilk derecesinde gerçekleşen dolunayın ardından, 21 Temmuz saat 13.16'da bu kez Oğlak Burcu'nun son derecesinde bir dolunay daha yaşanacak. Her 2,5 senede bir, aynı ay içerisinde ve aynı burçta gerçekleşen dolunaylar "Mavi Ay" olarak adlandırılır. Peki, bu dolunayda burçları neler bekliyor? İşte 21 Temmuz Oğlak Dolunayı ve burçlara etkileri...

21 TEMMUZ OĞLAK DOLUNAYI VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu:

Koç burcu için bu dolunay, kariyer ve mesleki hedeflere odaklanma zamanı olabilir. İş hayatınızda önemli kararlar alabilir, yeni projelere başlayabilir veya mevcut projeleri tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir.

Boğa Burcu:

Boğa burcu, bu dolunayda eğitim, seyahat ve kişisel gelişim konularına odaklanabilir. Uzun zamandır düşündüğünüz bir eğitime başlama veya yurtdışı seyahati planlama zamanı olabilir. Farklı kültürler ve yeni bilgiler öğrenmek size iyi gelecektir.

İkizler Burcu:

İkizler burcu için bu dolunay, finansal konulara dikkat çekiyor. Ortak kaynaklar, borçlar ve yatırımlar gibi konular ön plana çıkabilir. Maddi durumunuzu gözden geçirip, uzun vadeli finansal hedefler belirleyebilirsiniz. Ayrıca, gizli kalmış bazı konular gün yüzüne çıkabilir.

Yengeç Burcu:

Yengeç burcu, bu dolunayda ilişkilerine odaklanabilir. İkili ilişkilerde denge ve uyum sağlamak için çaba gösterebilir, partnerinizle olan bağınızı güçlendirebilirsiniz. Ortaklıklar ve iş birlikleri de bu dönemde önem kazanabilir.

Aslan Burcu:

Aslan burcu, bu dolunayda sağlık ve günlük rutinlerine dikkat etmelidir. İş yükünüz artabilir ve bu nedenle sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. Ayrıca, iş yerinde sorumluluklarınız artabilir ve düzenli bir çalışma planı oluşturmanız faydalı olabilir.

Başak Burcu:

Başak burcu, bu dolunayda yaratıcılık ve romantizm konularına odaklanabilir. Hobilerinizle ilgilenmek, sanatsal projelere başlamak veya romantik ilişkinizde yeni bir döneme adım atmak için uygun bir zaman olabilir. Çocuklarla ilgili konular da gündeme gelebilir.

Terazi Burcu:

Terazi burcu, bu dolunayda aile ve ev konularına odaklanabilir. Evde bazı değişiklikler yapma, taşınma veya aile içi ilişkileri düzene sokma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aile üyeleriyle olan ilişkilerde dengeyi korumak önem kazanacaktır.

Akrep Burcu:

Akrep burcu, bu dolunayda iletişim ve yakın çevre ilişkilerine dikkat etmelidir. Kardeşler, komşular veya yakın arkadaşlarla olan ilişkilerde önemli konuşmalar yapabilir, bazı sorunları çözme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca, kısa süreli seyahatler gündeme gelebilir.

Yay Burcu:

Yay burcu için bu dolunay, maddi konulara odaklanma zamanı olabilir. Gelirleriniz, harcamalarınız ve bütçenizle ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Finansal planlamalar yapmak ve geleceğe yönelik yatırımlar düşünmek için uygun bir dönemdir.

Oğlak Burcu:

Oğlak burcu, bu dolunayda kişisel hedefler ve kendine yönelik konulara odaklanabilir. Kendinizi daha iyi ifade etme, kişisel projelere başlama veya görünümünüzde değişiklik yapma isteği duyabilirsiniz. Bu dönemde, kişisel gelişiminize odaklanmak önemlidir.

Kova Burcu:

Kova burcu, bu dolunayda içsel dünyasına ve ruhsal konulara odaklanabilir. Meditasyon, yoga gibi ruhsal pratiklerle ilgilenmek veya geçmişle ilgili konuları gözden geçirmek için uygun bir zaman olabilir. Ayrıca, gizli kalmış bazı durumlar ortaya çıkabilir.

Balık Burcu:

Balık burcu için bu dolunay, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerine dikkat çekiyor. Yeni insanlarla tanışabilir, sosyal etkinliklere katılabilir veya grup projelerinde yer alabilirsiniz. Ayrıca, gelecekle ilgili umutlarınız ve hedefleriniz üzerinde düşünmek için iyi bir dönemdir.