İstanbul'da ziyaret edebileceğiniz yılbaşı pazarları nerede?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:26

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:26

İstanbul, tarihi atmosferiyle büyüleyen, kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken ve her daim enerjisiyle büyüleyen bir metropol. Özellikle yılbaşı döneminde bu büyülü atmosfer, şehri daha da renklendirir. İstanbul'da yılbaşı pazarları, sokakları ışıl ışıl süsleyen dekorasyonlar, eğlenceli etkinlikler ve lezzetli atıştırmalıklarla dolu. İşte İstanbul'da ziyaret edebileceğiniz en keyifli yılbaşı pazarlarına dair bir rehber.

Christmas Market İstanbul (8-25 Aralık)

Türkiye’de ilk kez 2019’da kurulan bu pazarda, dünya lezzetlerinin yanı sıra geleneksel lezzetler bulunuyor. Yeni yıl temalı hediyelik eşya tezgahları, kendin yap atölyeleri, atlı karınca, buz pateni ve gün boyunca süren sürpriz konserler pazarda yer alan aktiviteler arasında.

Adres: Six Senses Kocataş Mansions, Merkez Mah., Meserburnu Cad. No: 5, Sarıyer

Fişekhane Winter Fair (23-30 Aralık)

Winter Fair, yerel tasarımcıların el yapımı ürünlerini ve yeni yıla özel hediyelik eşyaları sergilediği bir alışveriş alanı. Karnaval gösteri grupları, canlı müzik performansları, atölyeler ve söyleşiler bu etkinliği kültürel bir festival haline getiriyor.

Adres: Kazlıçeşme, Kennedy Cad. No:34020, Zeytinburnu

Wonder Village Festivali (1-30 Aralık)

Bu festival, Küçükçiftlik Park’ta düzenleniyor ve ziyaretçilerine yılbaşı ruhunu hissettirmek için tıpkı diğer pazarlarda olduğu gibi bir dizi etkinlik sunuyor

Adres: Küçükçiftlik Park, Harbiye, Kadırgalar Cad. No:4, Şişli

Piyalepaşa Çarşı Yılbaşı Pazarı (22-24 Aralık)

Beyoğlu’nun tarihi Piyalepaşa Çarşısı, yılbaşı için özel olarak düzenlenen pazarıyla bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Adres: İstiklal Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Beyoğlu

Palladium AVM Yılbaşı Festivali ve Christmas Market (16-24 Aralık)

Ataşehir’de bulunan bu modern alışveriş merkezi, yılbaşı zamanı bir festival alanına dönüşüyor.

Adres: Palladium AVM, Küre Dış Alan

İstinyePark Yılbaşı Pazarı (15-24 Aralık)

İstinyePark, Aralık ayında Pazaryeri Bahçe’de özel bir yılbaşı pazarına ev sahipliği yapıyor.

Adres: İstinyePark AVM, Pazaryeri Bahçe