İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve Pazar sabahı da devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tipi halinde yağan kar, Tarihi Yarımada, Üsküdar, Çamlıca ve Beyoğlu'nda güzel manzaralara da neden oldu.
İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve Pazar sabahı da devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tipi halinde yağan kar, Tarihi Yarımada'da, Üsküdar'da ve Beyoğlu'nda güzel manzaralara da neden oldu.
Meteoroloji, kar yağışının kent merkezinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini tahmin ederken, köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don olaylarına karşı halkı uyardı.
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