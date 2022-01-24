İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve Pazar sabahı da devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tipi halinde yağan kar, Tarihi Yarımada, Üsküdar, Çamlıca ve Beyoğlu'nda güzel manzaralara da neden oldu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:00
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İstanbul
Getty Images
Kar yağışı devam ederken Süleymaniye Camii çevresinde resim yapan bir sanatçı.

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve Pazar sabahı da devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tipi halinde yağan kar, Tarihi Yarımada'da, Üsküdar'da ve Beyoğlu'nda güzel manzaralara da neden oldu.

Meteoroloji, kar yağışının kent merkezinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini tahmin ederken, köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don olaylarına karşı halkı uyardı.

İstanbul
Getty Images
Üsküdar'daki Kız Kulesi de beyaza büründü
İstanbul
Getty Images
İstiklal Caddesi
İstanbul
Getty Images
Sultanahmet Camii
İstanbul
Getty Images
Galata Kulesi
İstanbul
Getty Images
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılar
İstanbul
Getty Images
Sultanahmet
İstanbul
Getty Images
Hayvanseverler Çamlıca Tepesi'ndeki sokak hayvanlarını besledi.
İstanbul
Getty Images
Çamlıca Tepesi
İstanbul
Getty Images
Çamlıca Tepesi
İstanbul
Getty Images
Sultanahmet
Polonezköy
Getty Images
Polonezköy

BBC Türkçe

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