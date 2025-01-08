İstanbul’u terk eden Sarp Levendoğlu Datça’daki yeni hayatını anlattı: 'Daha sağlıklı bir yaşam için buradayım'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:02

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul’dan ayrılarak Datça’ya yerleşti. Yeni yaşam tarzını ve Datça’nın sunduğu huzurlu ortamı anlatan Levendoğlu, doğal bir hayatın keyfini çıkardığını ifade etti. İşte Levendoğlu’nun Datça’daki yeni hayatına dair açıklamaları...

“DATÇA’DA ŞÖHRETİN BİR ÖNEMİ YOK”

Sarp Levendoğlu, Datça’nın şöhret ve magazin dünyasından uzak yapısını şu sözlerle vurguladı:

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Datça’da şöhretin bir değeri yok. Pahalı arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Bu, benim için huzurlu bir ortam."

“4 ÇEŞİT YEMEK 200 LİRA”

Datça’daki ekonomik yaşamı öven Levendoğlu, bir esnaf lokantasında spordan sonra dört çeşit yemek için yalnızca 200 lira ödediğini belirtti. Ayrıca Bodrum’daki yüksek fiyatları eleştirerek şöyle konuştu:

"Geçenlerde 14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira hesap geldi. Bodrum’da aynı menü için bin 500 lira ödendiği söyleniyor. Datça ekonomik bir yer, fırsatçılık yapanlar da burada uzun süre tutunamıyor."

“KÖY HAYATI DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMAYI GEREKTİRİR”

Levendoğlu, Datça’da köy yaşamının zorluklarını ve doğayla iç içe olmanın önemini şu sözlerle anlattı:

"Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat farklı. Köyde doğalgaz yok, odun kırıp bahçeyle ilgilenmek zorundasınız. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmamanız gerekiyor. Böceklerden korkanlar bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu."

DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR HAYAT TERCİHİ

Levendoğlu, Datça’da daha izole ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü, burada magazin dünyasından uzak huzurlu bir hayat yaşadığını dile getirdi. "Doğal bir ortamda yaşamak istiyorsanız doğayla barışık olmalısınız" diyen Levendoğlu, Datça’da bulduğu huzuru paylaşarak şehir hayatından kaçışın mümkün olduğunu gösterdi.