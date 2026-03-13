Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hayatını kaybeden fenomenin ölüm nedeni ise araştırılıyor. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan öldü mü?

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

"İşte Benim Stilim" isimli yarışma programı ile adını duyuran 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni olan Ayşegül Eraslan yarışmadaki tarzı ve girdiği diyaloglarla dikkat çekmişti.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.