Istranca Dağları eteklerinde yetiştiriliyor, turizme katkı sağlıyor!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:20

Güncelleme: 11.06.2024 - 18:20

Kentte 2015 yılında kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla lavanta ekimine başlandı. Lavantalar hem üreticinin ekonomisine hem de turizme katkı sağlıyor.

Kentte 2 bin 700 dönüm alanda ekilen lavanta tarlalarında turizm sezonu öncesi hummalı bir çalışma var.

Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Seyit Ali Güner, AA muhabirine, tarlasını turizm sezonuna hazırladığını söyledi.

Lavanta tarlalarının görülmeye değer olduğunu ifade eden Güner, yerli ve yabancı turistleri davet etti.

Tarlasının Dereköy Sınır Kapısı güzergahında olduğu için özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Güner, "Buraya gelenler tarlayı gezip fotoğraf çektiriyorlar. Gününü burada geçiren vatandaşlar var." diye konuştu.