İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:52

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:54

İsveç'ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

İsveç Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsveç medyasına göre Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir."