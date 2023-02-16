İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı
Kahramanmaraş merkezli Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremde İsveç’ten Türkiye’ye gelen arama kurtarma köpeği Killian, enkaz altındaki 17 kişinin kurtarılmasını sağladı.
İsveç'ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
İsveç Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsveç medyasına göre Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir."
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