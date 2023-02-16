İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremde İsveç’ten Türkiye’ye gelen arama kurtarma köpeği Killian, enkaz altındaki 17 kişinin kurtarılmasını sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:52
İsveç'ten gelen Killian isimli köpek 17 kişiyi kurtardı
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İsveç'ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

İsveç Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsveç medyasına göre Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir."


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