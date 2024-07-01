Hadise'den yıllar sonra gelen Eurovision açıklaması: 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:25

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:25

Şarkıcı Hadise, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı.

Gurbetçi olmanın özlem, yalnızlık ve kalp kırıklığı demek olduğunu vurgulayan Hadise, "Annem ve babam 1970'lerde Belçika'ya taşınıyorlar. Ben 1985'te doğuyorum. Orada okula gidiyorum. Tabii ki de iki dil arasındaki farklar inanılmaz. Felemenkçe konuşurken hatalarım çok oldu. Hatta hala 'Aksanından anlıyoruz buradan olmadığını' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'BEN KENDİMİ KENDİME AİT HİSSEDİYORUM'

Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamanın kişiyi "biraz önden" başlattığını söyleyen Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009'da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da. O zaman da burada 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler. Belçika'da da 'Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?' dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere 'Kendini nereye ait hissediyorsun?' diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi kendime ait hissediyorum."