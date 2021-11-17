İtalyan kozmetik markası Kiko, Türkiye'den çekiliyor

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:51

Doğuş Grubu ile ortak şirket kuran İtalyan'ın önde gelen şirketlerinden Kiko Milano, Türkiye pazarından çekilmek için harekete geçti.

Dünya gazetesinin haberine göre; dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden biri olan Kiko, hisselerini Doğuş Grubu iştiraklerinden Doğuş Zhenfa Kozmetik adlı firmaya devrediyor.

DÜNYADA YÜZLERCE MAĞAZASI VAR



Anlaşma sağlanırsa Kiko Milano Türkiye’den çekilecek. 1997 yılında İtalya'da Percassi Group bünyesinde kurulan Kiko, 20 ülkede 936 mağazaya sahip. Bin 200 çeşit ürüne sahip şirketin 30 ülkede de online satış ağı bulunuyor.