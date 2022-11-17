İyi Elma filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren İyi Elma filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İyi Elma filminin konusu ne? İyi Elma filminin oyuncuları kim? İyi Elma filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 12:58
İyi Elma filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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İyi Elma (Nobody's Perfect!), yönetmenliğinde Florence Quentin, senaryosunda ise Florence Quentin ve Alexis Quentin olan, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.

İYİ ELMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerard, kayınvalidesi tarafından saf olarak görülmekten bıkmıştır. Her şeyi bırakıp Gâtinai'lerin dibindeki bir köyde bir garaj açar. Garajın önünde, güzel, şaşırtıcı, gizemli, öngörülemez bir kadın olan Barbara tarafından işletilen sevimli bir han vardır.

İYİ ELMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gérard Depardieu 

Catherine Deneuve 

Guillaume de Tonquédec 

Chantal Ladesou 

İYİ ELMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İyi Elma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.


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