Playboy modeli ve 'Hayalet Avcıları' filminin yıldızı Kymberly Herrin yaşamını yitirdi

Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmiyle tanınan ünlü oyuncu Kymberly Herrin, 65 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 12:46
Playboy modeli ve 'Hayalet Avcıları' filminin yıldızı Kymberly Herrin yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

1984 yapımı Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminde 'Dream Ghost' rolüyle tanınan oyuncu Kymberly Herrin, 65 yaşında California'daki evinde hayatını kaybetti. 

Kymberly Herrin, Robert Zemeckis'in yönettiği, Michael Douglas ve Kathleen Turner'ın başrollerini paylaştığı 1984 yapımı Romancing the Stone filminde de rol almıştı.

İki kez Playboy için de modellik yapan Kymberly Herrin, derginin 1982 ve 1983 Eylül sayılarında kapakta yer almıştı. 

Herrin'in ölüm nedeni açıklanmadı.


Playboy Kymberly Herrin Ghostbusters hayalet avcıları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler