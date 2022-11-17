Playboy modeli ve 'Hayalet Avcıları' filminin yıldızı Kymberly Herrin yaşamını yitirdi

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:46

1984 yapımı Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminde 'Dream Ghost' rolüyle tanınan oyuncu Kymberly Herrin, 65 yaşında California'daki evinde hayatını kaybetti.

Kymberly Herrin, Robert Zemeckis'in yönettiği, Michael Douglas ve Kathleen Turner'ın başrollerini paylaştığı 1984 yapımı Romancing the Stone filminde de rol almıştı.

İki kez Playboy için de modellik yapan Kymberly Herrin, derginin 1982 ve 1983 Eylül sayılarında kapakta yer almıştı.

Herrin'in ölüm nedeni açıklanmadı.