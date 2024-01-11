İzinleri iptal edilmişti: ‘Kızıl Goncalar’ın yeni mekanları kuruldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:48

Tarikatlara ait konuları işlediği için şikayet yağmuruna tutulan ve RTÜK’ün aynı hafta içinde 2 hafta program durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası verdiği FOX’un Özgü Namal ve Özcan Deniz‘in başrolünü oynadığı “Kızıl Goncalar” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin aylar önce kiralanan ve milyonlar harcanarak dekore edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2 mekânı kullanmalarına da yasak gelmişti.

Yapım şirketi Gold Film, dizinin yeni mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası’nda sıfırdan kurdu.

Türkiye’nin en iyi sanat yönetmenlerinden Erol Taştan ve ekibi 24 saat aralıksız çalışarak 10 günde dekorların büyük bir kısmını hazırladı. Dergah sahnelerinde kadınların kullandığı bölümde çekimler başladı.

Erkeklere ait bölüm de kısa süre içinde tamamlanacak. ‘Kızıl Goncalar’ın 3. bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak. Diziye uygulanan sansür başta sanat dünyasında olmak üzere büyük tepki çekti.