Özcan Deniz 'Kızıl Goncalar' sessizliğini bozdu, isyan etti!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:17

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:19

Yayına girdiği ilk gün itibarıyla tarikatlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından RTÜK’ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz’den açıklama geldi.

Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.”