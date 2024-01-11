Özcan Deniz 'Kızıl Goncalar' sessizliğini bozdu, isyan etti!

RTÜK’ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sosyal medya hesabından isyan etti. Deniz, “Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş” açıklamasın yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:17
Özcan Deniz 'Kızıl Goncalar' sessizliğini bozdu, isyan etti!
Abone Ol google-news

Yayına girdiği ilk gün itibarıyla tarikatlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından RTÜK’ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz’den açıklama geldi.

Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.”


İlgili Haberler

'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden dizi sektörüne tepki: 'Sansüre hayır' diyen neredeyse hiç kimse yok!

'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden dizi sektörüne tepki: 'Sansüre hayır' diyen neredeyse hiç kimse yok!
Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı

Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
RTÜK'ten Kızıl Goncalar'a sansür: 'Deprem belgeseli' yayınlandı

RTÜK'ten Kızıl Goncalar'a sansür: 'Deprem belgeseli' yayınlandı

En Çok Okunan Haberler