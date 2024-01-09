Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:57

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:57

Fox’ta yayınlanan Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar gündemdeki yerini korumaya devam ederken, diziye verilen ceza tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin X’ten paylaşım yapan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da tepki gösteren isimler arasında. Taylan, “Her mahallenin ezberini bozabilecek bu tür cesur yapımlara yönelik sansürleme çabası da haksız ve yersiz” dedi.

Taylan’ın sosyal medya platformu X’ten yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

“Kızıl Goncalar tüm bileşenleriyle başarılı bir iş. 'Her mahallenin ezberini bozabilecek' bu tür cesur yapımlara yönelik sansürleme çabası da haksız ve yersiz. RTÜK tel maşa kriterlerle hayatın önüne dikildikçe gülünç duruma düşüyor. İktidar olmak zor değil. Ancak kültürel iktidara talipseniz donanım şart. Sansürle ve para saçarak ancak kendi mahallenizde yaşarsınız, yaşarız. Marifet birlikte yaşamakta.”