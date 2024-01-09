'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden dizi sektörüne tepki: 'Sansüre hayır' diyen neredeyse hiç kimse yok!

RTÜK tarafından sansüre uğrayan dizi 'Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay, dizinin yayınlanmamasına tepki gösterdi. Atay, "Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:56
'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden dizi sektörüne tepki: 'Sansüre hayır' diyen neredeyse hiç kimse yok!
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, dün RTÜK tarafından 'Kızıl Goncalar' dizisine verilen 2 kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

FOX TV dün akşam, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği 'Deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler' belgeselini yayınladı.

DİZİ SEKTÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

'Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay, sansüre tepki gösterdi.

Atay, "Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" mesajını yayınladı.

“KAFAMIZI ÇEVİRİP, KULAĞIMIZI KAPATINCA…”

Dizide Sadi Hüdayi karakterini canlandıran Erkan Avcı da bir paylaşım yaparak, "Kafamızı çevirip gözümüzü kulağımızı kapatınca tüm bu zulüm, suistimal, istismar, haksızlık ve hukuksuzluk bir anda yok olsaydı! Çok güzel olmaz mıydı! Bazı cezalar hikayeyi gerçek yapar! Bazıları zaten hikaye…" yazdı.


Kızıl Goncalar

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