İzmir’de Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali yapılacak

İlki 2025'te İzmir Seferihisar’da düzenlenen Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali’nin ikincisi 1-5 Temmuz 2026’da yapılacak.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılacağı festival bu yıl da felsefenin ve rasyonel düşüncenin doğduğu İyonya coğrafyasının tam merkezinde yer alan Seferihisar’da gerçekleşecek.

Festivalin amacı, bilim iletişimini dijital dünyanın sınırlarından ve algoritma politikalarının esaretinden çıkarıp insanların birbirleriyle etkileşim kurduğu, birlikte öğrendiği ve deneyimlediği bir sosyal alana dönüştürmek.

CAMBRİDGE'DEN OXFORD'A, GENİŞ UZMAN KADROSU

Festivalin Akademik Danışma Kurulu ve konukları arasında dünya çapında önde gelen kurumlardan bilim insanları yer alıyor. Bu kurumlar arasında Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Hollanda Qutech Laboratuvarı da var.

5 gün sürecek program; saygın akademisyenler, sanatçılar ve bilim iletişimcileriyle gerçekleştirilecek sunumlar, atölyeler ve panelleri içeriyor.

Söz konusu etkinliklerin ele alacağı konular; kuantum fiziğinden yapay zekaya, halk sağlığından iklim krizine uzanan geniş bir yelpazeye sahip.

Festival boyunca ayrıca, koro/şan atölyeleri, film gösterimleri, stand-up gösterileri ve teleskopla gökyüzü gözlemleri de gerçekleşecek.

Festival aynı zamanda deniz kıyısındaki konaklama alanı sayesinde katılımcılar için "verimli bir tatil" fırsatı sunuyor. Konaklama seçenekleri arasında pansiyon ve çadır var.

Başta çocuklar ve gençleri hedefleyen festival, 7'den 70'e tüm bilimseverlerin katılımına açık.

ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YETİŞKİNLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Festival programında 14 ana etkinlik ve 30'dan fazla atölyenin yanı sıra oyunlar ve yarışmalar var. Buna ek olarak programda çocuklar için uzmanlar eşliğinde gerçekleşecek en az 12 atölye ve etkinlik yer alıyor.

Çocuklar için tasarlanan etkinlikler arasında çocukların kendi roket maketlerini yapacağı ve onlara özel bir hidrolik sistemle fırlatarak uçurabileceği "su roketi yarışması" da yapılıyor.

Öne çıkan konular içinde kuantum fiziği, yapay zeka ve uzay bilimlerindeki son gelişmeler; evrim, medya okuryazarlığı, yanlış bilgi krizi, halk sağlığı, çocuk ve yetişkin eğitimine bilimsel yaklaşımlar, felsefe, matematik, jeoloji ve iklim krizi gibi önemli başlıklar yer alıyor.

'ÇOCUKLAR BU FESTİVALİN MERKEZİNDE'

Hypatia Bilim'in kurucusu ve bilim iletişimcisi Nurcan Seven, çocukların bu festivalin merkezinde yer aldığını vurguluyor.

Seven, "Atölyeleri tasarlarken çocukların sadece dinleyen değil, deneyen, keşfeden ve soru soran bireyler olmasına odaklandık. Bilimi eğlenceli, erişilebilir ve uygulamalı hale getirmeye çalıştık. Bu nedenle uygulamalı içeriklere, oyunlaştırmaya, sanat-bilim kesişimlerine ve farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına özel tasarımlara önem verdik" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ FESTİVALİN KÜLTÜRÜNE YERLEŞTİRİYORUZ'

Festival adını tarihin ilk kadın matematikçisi ve astronomlarından biri olan Hypatia’dan alıyor.

Ekip kadınların bilimde daha görünür olmasını özellikle önemsiyor. Bu yüzden programda eski çağlardan günümüze uzanan toplumsal gelişim sürecinde kadınların nasıl resmedildiği, bilim-teknoloji sektöründe ve iletişim alanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sağlığına yönelik konular da işleniyor.

Seven, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini, konuşmacı seçimlerinden organizasyon yapısına, gönüllü ekiplerden karar alma süreçlerine kadar festivalin kültürüne yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanıyor:

"Bilim insanlarının, araştırmacıların ve uzmanların çeşitliliğini görünür kılmak; çocukların ve gençlerin rol model olarak farklı kadın bilim insanlarını tanıyabilmesini sağlamak bizim için önemli. Eşitliğin sadece anlatılan bir değer değil, aynı zamanda bir kültür olması için daha fazla genç kadını ve kadın bilim insanını festivalimizi sahiplenmeye çağırıyoruz."

BİLİM MERKEZLERİNDEN GENİŞ DESTEK

Öncülüğünü Hypatia Bilim Medya ve İletişim Derneği'nin yaptığı festivale bilim iletişim platformları, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar, bilim merkezleri, yerel yönetimler, yayınevleri, medya kuruluşları ve çeşitli platformlar da destek veriyor.

Destekçi kurumlar arasında Bornova Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Denizli Bilim Merkezi yer alıyor.

Bu yılki festivale farklı kentlerden bilim merkezlerinin yanı sıra üniversiteler ve öne çıkan liseler daha güçlü bir katılım sağlıyor.