İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet hayatını kaybetti

13.01.2026 16:37:00
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi.

Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.

Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.

Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.

