İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki deprem anında canlı yayındaydılar: İşte o anlar...

04 Kasım 2022 Cuma, 11:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem anında bir caminin minaresi yıkılırken panik nedeniyle 64 kişi etkilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Gece saatlerinde Tiktok ve Twitch gibi sosyal medya mecralarında canlı yayın yapan kullanıcılar ise depreme yakalandı

Sarsıntı anında yaşanılan panik ve korku kameralara yansıdı.