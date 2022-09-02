Son Dakika: Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
“Borsa Kralı” olarak bilinen Nasrullah Ayan, canlı yayında kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Haberi Ayan’ın kardeşi Abdullah Ayan duyurdu. Abdullah Ayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşim Nasrullah Ayan’ı kaybettik. Acımız sonsuz… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..” ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirmiş, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek yayından ayrılmıştı.
NASRULLAH AYAN KİMDİR?
Ayan, 1958 yılında Mardin’de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin’deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir’de açılan ofisinin başına geçti.
1980 yılında İsviçre’ye, 1982’de de Singapur’a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre’deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992’de Tam Sigorta’yı, Hürriyet Grubu’ndan satın aldı. 1993’te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre’de eğitim gördü. İsviçre’deki bankasının başına, ABD’de bulunan kuzeni Yunus Uca’yı getirdi.
Nasrullah Ayan, 2017 yılında ‘Borsa Kralı’ adında da bir kitap kaleme almıştır.
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