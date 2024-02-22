İzmir'in efsane lezzeti: İşte evde yapabileceğiniz leziz Boyoz tarifi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:53

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:53

Boyoz, Türkiye'ye 1492 yılında yerleşen Sefarad Yahudileri tarafından getirilmiş ve özellikle İzmir mutfağında benzersiz bir lezzet haline gelmiştir. İzmir Boyozu olarak coğrafi işaret almış olan bu mayasız hamur işi, İzmir'in damak tadıyla özdeşleşmiştir. İzmir'de boyozun ilk kez yapıldığına dair rivayetlere göre, bu lezzetin mucidi Boyozcu Avram Usta olarak bilinir. O öldükten sonra, İzmir'deki boyozlar genellikle "Avram Usta'nın boyozu" adı altında satılmıştır. Peki bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz leziz Boyoz tarifi...

BOYOZ TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 buçuk su bardağı eli yakmayacak ısıda ılık su

1 tepeli dolu tatlı kaşığı tuz

1 tepeli dolu tatlı kaşığı toz şeker

Arasına sürmek için;

6 tepeli dolu yemek kaşığı tereyağı yada margarin

Yapılışı:

Yoğurma kabına un ,tuz ve şekeri alıp karıştırın.

Üzerine suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edin .

Hamuru 6 eşit parçaya bölüp yuvarlayarak bezeler haline getirin.

Bir tabağa alarak üzerlerini eritilmiş tereyağ veya sıvı yağ ile yağlayın.

Hazırlamış olduğunuz bezelerin üzerini bir poşet ile örtün ve 20 dakika bu şekilde dinlendirin.

Dinlenen 3 adet bezeyi tezgah üzerine alarak küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde elinizle açın her birinin ortasına 2 dolu yemek kaşığı yumuşak kıvamda tereyağını kenarlarına gelmemesine dikkat ederek kabaca sürün .

Geriye kalan 3 adet bezeyi de açın bu defa yağ sürmeden üzerlerine kapatıp kenarlarını parmak uçlarınızla bastırarak birbirine yapıştırın.

Tekrar üzerlerine bir poşet geçirip bu defa 50 dakika dinlenmeye bırakın.

Süre sonunda bir adet yufkayı tezgah üzerine alarak çarşaf böreğinde olduğu gibi elinizle çekiştire çekiştire açabildiğiniz kadar açın ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur.

Daha sonra uç kısımlarını ortada birleştirerek zarf şekli şeklinde katlayın ve rulo olacak şekilde yuvarlayarak sarın .

Geriye kalan 2 yufkayada aynı işlemi yaptıktan sonra üzerlerine tekrar poşet geçirip 30 dakika bu şekilde bekletin .

Ardından 4 parça olacak şekilde elinizde parçalara bölün ve her bir parçayı dik konuma getirip bir ucunu içe doğru bastırarak şekil verip yağlanmış tepsiye sıralayın .

Sonrasında elinizle üzerlerine hafifçe bastırıp ezmeden çok az yassılaştırın tekrar üzerlerine poşet geçirerek 50- 60 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlanmış alt üst ayardaki fırında 20- 25 dakika altı üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun!