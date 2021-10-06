İzzet Yıldızhan da 'Bülent Ersoy' tartışmasına dahil oldu: "Ben 4 hafta dayanabilmiştim"
Bülent Ersoy'un Mustafa Keser ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan İzzet Yıldızhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben Mustafa (Keser) ağabeyden daha sabırlı çıktım" diyen Yıldızhan, "Bülent Ersoy'un artık böyle programlar yapmaması lazım, onun yerine sağlığına dikkat etmesi lazım" diye konuştu.
İzzet Yıldızhan, geçmiş yıllarda Bülent Ersoy ile bir program yapmış ve bu program 4 hafta sonra yayından kaldırılmış, sonrasında ise Yıldızhan'ın çarpıcı açıklamaları gündem olmuştu.
Benzer olay geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser'in başına geldi. Keser'in Ersoy ile sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program 2 hafta içerisinde yayından kaldırıldı.
Keser, son olarak YouTube'da paylaştığı videoda Bülent Ersoy ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
"BÖYLE PROGRAMLAR YAPMAMASI LAZIM"
Medyaradar'ın Snob Magazin’in haberinden aktardığına göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Keser'in durumu İzzet Yıldızhan'a sorulduğunda, Yıldızhan; "Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Ben 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayanabildi. Bülent Ersoy'un artık böyle programlar yapmaması lazım. Bu tarz programlarda olmak yerine daha çok sağlığına dikkat etmesi lazım. Bu tarz sanatçılarımızın kendilerini koruması ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir" dedi.
"BAZI SANATÇILAR ZORDUR"
Yıldızhan, "Benim böyle bir rahatsızlığım olsa, tüm samimiyetimle söylüyorum bu tarz işlerin içinde yer almam. Bu karmaşanın içine kendimi sokmam. Tekrar o konulara girmek istemiyorum açıkcası ama ben o dönem Mustafa Keser'den daha sert açıklamalarda bulunmuştum. Bu süreçte de açıklamalarım halkta karşılık bulmuştu. Neticede halk tarafından kabul görmüş bazı sanatçılarla çalışmak zordur" açıklamasında bulundu.
"SUÇ BÜLENT ERSOY'DA"
Son olarak Bülent Ersoy'un orkestrasının KKTC'de tutuklanmasıyla ilgili konuşan Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçte o arkadaşlara gerçekten çok üzüldüm. Bülent Ersoy'a üzülmedim. Orkestra da çalışan kişiler günlük işe gidip gelen, ailesine bakan, çocuğu olan insanlar. Ben aynı pozisyonda olsam, kesinlikle dönmezdim oradan. Baktığınız zaman Bülent Ersoy'un bugün Türkiye'de her tarafta kabul gören bir kimliği var."
"Ben orada olsam Başbakan'a kadar çıkar gerekli girişimlerde bulunur, suçu olmayan o insanları orada bırakmazdım. Biz konsere gittiğimiz zaman PCR testini yapan benim menajerim. Orkestranın bundan haberi yok ki? Yani tüm sorumluluk bizde bu durumda. Baktığınız zaman burada suç Bülent Ersoy'da."
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