Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının babası geçen ay evinde düştüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberini aldı.
HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası yaşamını yitirdi. Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.
ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesini kaybeden Bülent Ersoy şu ifadeleri kullanmıştı:
"Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah".
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