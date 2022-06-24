Jahrein kimdir? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında ne dedi?
Sosyal medya fenomeni Jahrein'in Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası attığı tweet gündem oldu. Jahrein kimdir? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu ile ilgili ne dedi?
Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinin “şeyh”i Mahmut Ustaosmanoğlu öldü. Sosyal medya fenomeni Jahrein'in Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası attığı tweet gündem oldu.
Sosyal medya fenomeni Jahrein Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini alıntılayıp "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerini kullandı.
Azrail’e iki tokat atıp yollayamamış mı? https://t.co/U1QGenBVC5— Jahrein ?? (@jahreindota) June 23, 2022
JAHREİN KİMDİR?
Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein 1988 yılında İsatnbul'da doğdu. a Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.
Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekti ve daha sonra Twitch'te yayınlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bırakmasının ardından Polonya'ya taşınarak G2A'de çalışmaya başladı.
2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.
Rekkitz adı verilen bir yayıncı ekibi kurdu. Ekip, Jahrein ve diğer 3 arkadaşından oluşmaktadır. Rekkitz ekibi canlı yayın ve podcast üzerine içerik üretmektedir
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