Jahrein Okan Bayülgen'e yanıt verdi: ‘Senin içeriğin de ego pornosuydu’

01 Ekim 2021 Cuma, 17:19

Sosyal medyada son yıllarda meslek haline gelen 'Influencer'ları hedef alan Okan Bayülgen’e ilk tepki Jahrein adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’tan geldi.

Bayülgen’e “Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım” diye seslenen Sonuç, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Yıllarca içerik olarak karşına ‘bimbo’ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?

Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var

‘TAM BİR İKİ YÜZLÜLÜK SELİ’

Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botoxlu teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli.”

JAHREIN’İ HAKLI BULDU

Okan Bayülgen, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Jahrein'i haklı bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı.

"Haklı. Ben kendimi zaten beğenmem. Bazı işlerim iyidir. Böyle büyüdüm. Aptalca şeyler yaptım. Jahrein haklı. Ne var yani? Birkaç ilham verici iş yaparsın, gerisi eğlenceli yanlışlıklar!"

NE OLMUŞTU?

Okan Bayülgen, Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına katıldı. Bayülgen, son yıllarda popülerleşen ve bir mesleğe dönüşen 'Influencer'lıkla ilgili sert ifadeler kullandı. Sosyal medya fenomenlerini hedef alan Bayülgen, Influencer’ların hepsi çöp para kazanmaya çalışan zavallılar. Hiçbir şey olmaz onlar. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen ve bu yolla da üç beş kuruş para kazanan insanlar. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi ben de utanç duygusu uyandırıyor” ifadelerini kullanmıştı.