James Bond filminin kötü adamı Tommy Lane, 83 yaşında yaşamını yitirdi

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:06

(MGM)

Tommy Lane'in kızı Kamala Lane, pazartesi günü kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile uzun süre mücadele eden babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

1971 yapımı "Shaft" ve 1973 yapımı "Live and Let Die" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Lane, pazartesi günü Fort Lauderdale'deki Florida Tıp Merkezi'nde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile bir uzun yıllar savaşın ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Lane, Richard Roundtree'nin 1970'lerin en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen klasik suç filmi “Shaft”ta göründükten sonra ön plana çıktı. Indiewire, "siyah bir yönetmen tarafından, siyah bir izleyici için yapılan, siyah bir filmin büyük bir hit olabileceğini" kanıtladığı için filmi 'tarihi değiştirdi'" şeklinde yorumda bulundu.

Sadece iki yıl sonra daha da büyük bir rol aldı ve James Bond'un gişe rekorları kıran “Live and Let Die” filminde 'Adam' adında bir uşak olarak rol aldı.

Miami'de doğan Lane, bu iki aksiyon klasiğindeki rolüne ek olarak, uzun ve çeşitli bir eğlence kariyerine sahipti. Şov dünyası kariyeri, 1960'ların ortalarında NBC'nin "Flipper" dizisinin birkaç bölümünde yer almasıyla başladı. 1980'lerde New York'un efsanevi Blue Note kulübünde trompet çalan tanınmış bir caz müzisyeniydi