James Van Der Beek kimdir? James Van Der Beek neden öldü? James Van Der Beek hangi yapımlarda rol aldı?

Yeni milenyumun başında gençlik dramalarının öne çıkan yüzlerinden biri olan ve “Dawson’s Creek” dizisinde canlandırdığı başrolle geniş kitlelerce tanınan oyuncu James Van Der Beek, hayatını kaybetti. Peki, James Van Der Beek kimdir? James Van Der Beek neden öldü?

JAMES VAN DER BEEK KİMDİR?

James David Van Der Beek, 8 Mart 1977'de Connecticut, Cheshire'da doğdu. Van Der Beek, Amerikalı bir aktördü.

JAMES VAN DER BEEK'İN HAYATI VE KARİYERİ

Van Der Beek, ortaokulda sahnelenen Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat oyununda Reuben rolünü oynadı. 15 yaşında annesinden kendisini New York'a götürmesini ve bir menajer bulup profesyonel oyunculuk kariyerine başlamasını istedi. 16 yaşında, 1993'te Edward Albee'nin Finding the Sun adlı oyununun New York prömiyerinde Signature Theatre Company ile "Fergus" rolünü oynayarak Off-Broadway'de profesyonel ilk çıkışını yaptı.

1997'nin başlarında Van Der Beek, WB dizisi Dawson's Creek de dahil olmak üzere üç televizyon pilot bölümü için seçmelere katıldı . Dawson Leery'nin başrolünü kazandı ve dizinin 1998'deki ilk gösterimi, kanalın ve oyuncu kadrosunun yerleşmesine yardımcı olan büyük bir başarıya dönüştü. Dizi altı sezon sürdü ve dünya çapında yayınlandı. 1999'da, ilk iki haftasında ABD gişelerinde bir numarada kalan gençlik futbolu draması Varsity Blues'da başrol oynadı.

JAMES VAN DER BEEK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Van Der Beek, 2003'ten Nisan 2009'daki ayrılıklarına kadar aktris Heather McComb ile evliydi. Aynı yılın sonlarında boşanma davası açtı ve boşanma 2010'da kesinleşti.

Van Der Beek, 1 Ağustos 2010'da İsrail'in Tel Aviv kentindeki Dizengoff Meydanı yakınlarındaki Kabala Merkezi'nde küçük bir törenle iş danışmanı Kimberly Brook ile evlendi. Çiftin altı çocuğu oldu.

JAMES VAN DER BEEK NEDEN ÖLDÜ?

31 Ağustos 2023'te Van Der Beek'e kolon kanseri teşhisi kondu ; teşhisini Kasım 2024'e kadar kamuoyuna açıklamadı. Ailesinin desteğiyle "bu teşhisle özel olarak ilgilendiğini ve çözmek için adımlar attığını" belirtti. Kasım 2025'te, kanser tedavisiyle ilgili masrafları karşılamak için Dawson's Creek ve Varsity Blues'tan eşyaları açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Van Der Beek 11 Şubat 2026'da 48 yaşında öldü.