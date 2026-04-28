James Webb'den devrim niteliğinde keşif: Evrenin ilk yıldızları gün yüzüne çıkıyor

Evrenin başlangıcına dair en büyük gizemlerden biri olan "ilk nesil yıldızlar" (Popülasyon III), nihayet somut bir kanıtla karşımızda olabilir. Bilim insanları, 13,5 milyar yıl öncesine uzanan derin uzay gözlemlerinde, kimyasal yapısı tamamen bozulmamış, sadece hidrojen ve helyumdan oluşan devasa bir gaz kümesi tespit etti. "Hebe" adı verilen bu yapı, evrenin modern yıldızlarla dolmadan önceki saf halini temsil ediyor.

POPÜLASYON III: EVRENİN IŞIĞA KAVUŞTUĞU AN

Büyük Patlama'nın hemen ardından evren zifiri karanlık ve soğuk bir yerdi. İlk yıldızların doğuşu, bu karanlığın sona ermesi ve bugün bildiğimiz elementlerin oluşum sürecinin başlaması anlamına geliyordu. Popülasyon III olarak adlandırılan bu yıldızlar, günümüzdeki yıldızların aksine karbon, oksijen veya demir gibi ağır elementler içermiyordu.

Güneş'in kütlesinden 1.000 kat daha büyük olabilen bu kozmik devler, evrendeki ilk ışık kaynaklarıydı. Şimdiye kadar bu tür yıldızlara dair kanıtlar ancak Büyük Patlama'dan 1 milyar yıl sonrasına kadar izlenebiliyordu. Ancak Hebe'nin keşfi, bu sınırı 450 milyon yıla kadar düşürerek gökbilimcilerin evrenin çocukluk evresine dair tahminlerini doğruladı.

JAMES WEBB'İN KESKİN GÖZLERİ: 'HEBE' KÜMESİNİN SIRRI

Yunan mitolojisindeki gençlik tanrıçasından esinlenilerek adlandırılan Hebe, ilk olarak 2024 yılında fark edilmişti. Ancak nesnenin gerçek doğasını anlamak için James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) 2025 yılındaki yüksek çözünürlüklü gözlemleri beklendi. Yapılan analizler, Hebe'nin yaydığı ışığın ancak aşırı yüksek enerjili radyasyon kaynakları tarafından üretilebileceğini gösterdi.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Roberto Maiolino, Hebe'nin dursa ders kitaplarına geçecek kadar net bir "ilk nesil yıldız" vakası olduğunu vurguluyor. 1.200 ışık yılı genişliğindeki bu kümenin içinde sadece birkaç yüz devasa yıldızın bulunduğu tahmin ediliyor. Bu yıldızlar, evrenin geri kalanını inşa edecek olan ağır elementlerin ilk fabrikaları olma özelliğini taşıyor.

GÖKBİLİM DÜNYASINDA YENİ SORULAR: GN-Z11 VE KİMYASAL SAFLIK

Keşfi ilginç kılan bir diğer detay ise Hebe'nin konumu oldu. Küme, "GN-z11" adı verilen oldukça gelişmiş ve ağır elementlerle "kirlenmiş" dev bir galaksinin hemen yanında bulundu. Mevcut teoriler, bu kadar gelişmiş bir galaksinin çevresini de kirleteceğini ve orada saf bir yıldız oluşumuna izin vermeyeceğini öngörüyordu.

Hebe'nin bu galaksinin dibinde nasıl olup da bu kadar temiz kalabildiği, bilim dünyasında yeni tartışmaları başlattı. Bazı uzmanlar, dev galaksilerin yerçekiminin uzak bölgelerden tertemiz gaz ceplerini çekerek bu ilk nesil yıldızların oluşmasına olanak sağlamış olabileceğini düşünüyor.