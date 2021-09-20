Japonların altı asırlık kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor

20 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Düzce'de, Japonların çivi ve yapıştırıcı kullanmadan ağaç parçalarının birbirine geçirilmesi yöntemiyle eserler çıkardığı altı asırlık kumiko sanatını icra eden öğretmen Hikmet Amuca'nın elinden çıkan ürünler büyük beğeni topluyor.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan 55 yaşındaki Hikmet Amuca, küçük yaşlardan beri hobi olarak ahşap oymacılığıyla ilgilendi.

Yaklaşık 7 yıl önce yeni müstakil evine süs ve dekoratif eşya yapmak için araştırma yaparken, Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemelerle ortaya çıkan kumiko sanatıyla tanışan Amuca, internetteki videoları izleyerek kendisini geliştirdi.

Hikmet öğretmen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyede ince işçilikle kestiği ağaç parçalarını çivi ve yapıştırıcı kullanmadan birbirine geçirerek masa, sehpa, abajur ve ahşap bölme gibi 150 eser üretti.

Zaman zaman belediye ve çeşitli alanlarda sergiler açan Amuca'nın eserleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"ÇOK SABIR İSTEYEN BİR SANAT"

Merkeze bağlı Kirazlı köyünde yaşayan Hikmet Amuca, , kumikonun, Türkiye'de çok yeni bir sanat olduğunu anlattı.

Yaklaşık 7 yıl önce bu sanatla tanıştığını dile getiren Amuca, "Türkiye'de kumiko ile ilgili eğitim alacak mecra olmadığı için izleyerek öğrendim. Kumiko, Japon ahşap süsleme sanatıdır. Japonya'da çok gelişmiş bir sanat dalı olmakla birlikte orada da artık yaşlı kesim yapıyor. Gençlerde bu sanat üzerine pek talep yok" diye konuştu.

"150 ESERİM VAR"

Türkiye'de bu sanatı birkaç kişinin icra ettiğini aktaran Amuca, şöyle devam etti:

"Elimizden geldiğince atölyemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köyde yetiştiğim için çivi çakmaya veya bir şeyler kesmeye elimiz yatkındı. Küçük yaşlardan itibaren ahşap çıtalarla oynamayı çok severdim. Kumikoyu gördükten sonra bayıldım ve yapmaya karar verdim. Bu konuda çok güzel sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ayrıntılar çok önemli. Uyguladığımız çıtaların kalınlığı milimetrik değil, mikrometrik olmalı, yani milimetrenin 10'da 1'i kadar toleransı vardır. Çok küçük parçalarla çalışmak zor, onların yerleştirilmesi ve geometrik olarak ayarlanması kolay değil. Çok sabır isteyen bir sanat."

Amuca, sanatı çok büyük keyif alarak yaptığını dile getirerek, "Anadolu Selçuklu motiflerini daha farklı sentez yaparak kumiko ile birleştireceğim inşallah. İrili ufaklı 150 eserim var." dedi.