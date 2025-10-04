Japonya'da aşkın yeni şekli: Yapay zeka ile flört

Dijital çağda aşk ve ilişkiler giderek daha farklı mecralara taşınıyor. Japonya’da 2023’te kullanıma giren “Loverse” adlı uygulama, yapay zekâ ile flört etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcıların karşısına çıkan profiller, gerçek kişiler yerine insan davranışlarını taklit edecek şekilde tasarlanmış botlardan oluşuyor. Ancak uygulamanın kullanıcı profili, toplumsal tartışmaları da beraberinde getiriyor.

SANAL AŞKIN YENİ ADRESİ

Loverse, klasik bir flört uygulaması mantığıyla çalışıyor. Kullanıcılar profiller arasında “kaydırma” yöntemiyle seçim yapıyor, eşleşme olduğunda ise sohbet başlıyor. Fakat burada eşleşilen kişiler aslında yapay zekâ botları. Botların profillerinde yaş, ilgi alanları ve hobiler gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca cevaplar da tıpkı gerçek insanlardaki gibi gecikmeli geliyor; yani yapay zekâ “işte meşgul” olabiliyor.

ABONELİK VE GERÇEKÇİLİK

Uygulamanın aylık abonelik ücreti yaklaşık 2.500 yen (yaklaşık 12 sterlin/17 dolar). Loverse’in en dikkat çekici yanı ise botların insan gibi davranması ve aşırı “yapay” görünmekten kaçınması. Bu sayede kullanıcılar, gerçeğe yakın bir flört deneyimi yaşıyor.

KULLANICI PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan araştırmalar, uygulamanın kullanıcılarının büyük çoğunluğunu 40 yaş üstü erkeklerin oluşturduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olan ise bu erkeklerin önemli bir kısmının evli olması. Bu durum, yapay zekâ flört uygulamalarının sadece yalnızlar için değil, evli bireyler için de bir “kaçış” alanına dönüştüğünü düşündürüyor.