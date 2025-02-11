Japonya'da skandal: Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgiler içeren çantasını kaybetti!
Japonya Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir memur, içinde 187 kişinin hassas bilgilerini içeren çantasını sarhoş halde kaybetti. Olay, kamu güvenliğini tehlikeye atarken, bakanlık büyük bir özür açıklaması yayınladı. İşte ayrıntılar...
Japonya'da Maliye Bakanlığı’nda görevli bir çalışan, arkadaşlarıyla içki içmeye çıktığı akşam çok önemli bir çantayı kaybetti. Kaybolan çantanın içindeyse uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen 187 kişinin kişisel bilgileri yer alıyordu.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Olayın kahramanı olan bakanlık çalışanı, iş arkadaşlarıyla Yokohama’da bir akşam eğlencesine katıldı. Beş saat süren içki masasında dokuz bardak bira içen memur, eğlence sonunda evine gitmek için trene bindi. Ancak Sumida’daki evine vardığında çantasının yanında olmadığını fark etti.
ÇANTANIN İÇİNDE NE VARDI?
- Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 187 kişinin adı, adresi ve kişisel bilgileri
- Bakanlık çalışanının kişisel evrakları
- Çalışana ait iş bilgisayarı
JAPONYA MALİYE BAKANLIĞI ÖZÜR DİLEDİ
Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’ye göre, Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada olayı kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Kamu güvenini büyük ölçüde sarsan bu olay için içtenlikle üzgünüz."
Bakanlık ayrıca, gizli bilgilerin korunması konusunda daha fazla önlem alınacağını belirtti.
BİLGİLER BULUNDU MU?
Yetkililer, kayıp çantanın bulunması için araştırmaların sürdüğünü belirtti. Ancak hassas bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, büyük bir güvenlik açığı yaratıyor.
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