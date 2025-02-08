Japonya'dan ABD'ye dev yatırım! 95 adet İstanbul Havalimanı'na eşdeğer

Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:41

Güncelleme: 08.02.2025 - 13:41

ABD Başkanı Donald Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nippon Steel'in US Steel konusunda "çok heyecan verici" bir şey yapacağını söyledi.

ŞİRKETİN ADINI BİLE KARIŞTIRDI

Nippon Steel'den yanlışlıkla "Nissan" olarak bahseden Trump, şirketin US Steel'i satın almak yerine yatırım yapacağını ve bu fikri beğendiğini belirtti. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Trump, "US Steel'e sahip olmak yerine büyük miktarda yatırım yapmayı kabul ettiler" dedi.

Bu konuda Nippon Steel ile gelecek hafta görüşeceklerini belirten Trump, kendisinin de arabuluculuk ve hakemlik yapmak için görüşmeye katılacağını aktardı.

JAPONYA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Trump, ABD ile Japonya'nın yıllık 300 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ticareti yaptığına işaret ederek, Japonya'nın ABD'ye yaklaşık 800 milyar dolar yatırımın gelecek aylarda artacağını söyledi.

Çin'in "ekonomik saldırganlığına" karşı daha yakın işbirliği yapmak üzere anlaştıklarını dile getiren Trump, Japonya'nın ayrıca ABD'den rekor seviyede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmeye başlayacağını bildirdi.

Trump, ABD'nin tüm ülkelerle adil ve mütekabiliyet esasına dayalı bir ticaret yürüteceğini vurgulayarak, kronik ticaret açıklarının ülke ekonomisine zarar verdiğini ve bundan kurtulacaklarını ifade etti.

Japonya'ya 100 milyar doların üzerinde ticaret açığı verdiklerini ancak bunu çözeceklerini kaydeden Trump, petrol ve doğalgaz ile bunu yapabileceklerini aktardı.

Trump, karşılıklı tarifeler konusunda da muhtemelen haftaya pazartesi veya salı günü duyuru yapılacağını belirterek, "Çünkü bence bunu yapmanın tek adil yolu bu. Onlar bizden ücret alıyor, biz de onlardan. Sabit bir tarife yerine bu yönde ilerliyor gibi görünüyorum" dedi.

BİR TRİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFİ

Öte yandan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da Japonya'dan ABD'ye benzeri görülmemiş bir yatırım yapılacağını, çok sayıda istihdam yaratılacağını ve hedefin 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.

US Steel konusunda da ABD Başkanı Trump'ın sözlerine atfen İşiba, "Bu bir satın alma değil, yatırım" değerlendirmesinde bulundu.

İşiba, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, teorik bir soruya yanıt veremeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine Trump, "Bu çok iyi bir cevap" ifadesini kullandı.

168 ÜLKENİN 1 YILLIK ÜRETİMİNDEN FAZLA YATIRIM

Japonya'nın ABD ile olan işbirliği dikkat çekmeye devam ediyor.

Son yapılan açıklamalardaki 1 trilyon dolarlık yatırımın büyüklüğü Dünya Bankası'nın 2024 verilerine göre dünya üzerindeki 19 ülke haricindeki tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi (GSYİH) hasılasından daha fazla. 2024 yılında Dünya Bankası Türkiye'nin GSYİH değerini ise 1 trilyon 108 milyar 22 milyon dolar olarak açıklamıştı.

GSYİH: Bir yılda ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir.

Ayrıca 1 trilyon dolarlık yatırımın büyüklüğü yapım maliyeti 10.2 milyar Euro olan İstanbul Havalimanı ile kıyaslandığında ise yaklaşık 95 tane İstanbul Havalimanı'na eşdeğer oluyor.