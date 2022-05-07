Japonya’daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Türk yemekleri satan şef Barış Demir, sosyal medya sayesinde fenomen olma yolunda ilerliyor.

Tokyo’nun tarihi ve turistik merkezi Asakusa’da Maraş dondurması şovu yapan Demir, Japonların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müşterilerinin çektiği videoyu sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemesinin ardından milyonlarca kişi tarafından izlenen Demir, sonunda kendi hesabını açarak çektiği videoları Japonların beğenisine sunmaya başladı.

"NE OLUYOR DİYE ŞAŞIRDIM"

Karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu belirten Demir, her şeyin yaklaşık bir ay önce başladığını belirterek, "Sabah dükkana geldiğimde müşteriler kuyruk olmuştu. Ben de ’Ne oluyor?’ diye şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Herkesin dondurma beklediğini görünce ne olduğunu anlamadığını kaydeden Demir, "Neden kuyruk olduğunu sorduğumda, ’Tiktok’taki şovunu izledik’ yanıtını aldım" dedi.

Bunun üzerine kendi hesabını açarak videolar yüklemeye başladığını belirten Demir, paylaştığı içeriklerin milyonlarca kişi tarafından izlenmesi ile bölgede ünlü hale geldiğini ifade etti.

Demir’in şovuna tanık olan Sayaka Okazaki (23), "Sunuş biçimi çok eğlenceli. Dondurmayı bir türlü alamadık, çok komikti" şeklinde konuştu.

Maki Seki (23) de, "Külahı hızlı bir şekilde çevirmesi ve dondurmayı bize kolayca vermemesi çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.