"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini buldu. Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, dün ABD'de düzenlenen 77'nci Emmy Ödül töreninde kırmızı halıya boynuna Filistin kefiyesi sararak çıktı. Peki, Javier Bardem kimdir? Javier Bardem kaç yaşında, nereli? Javier Bardem hangi filmlerde oynadı?

JAVIER BARDEM KİMDİR?

Javier Ángel Encinas Bardem, 1 Mart 1969 yılında Las Palmas de Gran Canaria'da dünyaya geldi. Bardem araba kullanmayı bilmemekte ve kendini sıkça sanatçı olarak değil "işçi" olarak tanımlandırmaktadır.

JAVIER BARDEM'İN HAYATI VE KARİYERİ

Bardem, 2000 yılında Before Night Falls filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmiştir. 2000'de Before Night Falls, 2004'te İçimdeki Deniz filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu - Drama dalında Altın Küre'ye aday gösterilen oyuncu, No Country for Old Men filmiyle hem En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını, hem de Altın Küre En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

JAVIER BARDEM'İN EŞİ KİM?

Javier Bardem, Penelope Cruz ile 14 Temmuz 2010 tarihinde evlenmiştir.

JAVIER BARDEM FİLİSTİN HAKKINDA NE DEDİ?

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız" dedi.

JAVIER BARDEM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?