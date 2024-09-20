Jeff Bezos neden toplantılarda boş sandalye bulundurur? Hangi stratejik hamleyi simgeliyor?
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Amazon’u kurduğundan bu yana pek çok yenilikçi stratejiye imza attı. Ancak bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından biri, toplantılarda her zaman bir boş sandalye bulundurmasıydı.
Jeff Bezos’un Amazon toplantılarında her zaman bir boş sandalye bulundurmasının şaşırtıcı bir nedeni vardı. İlk bakışta tuhaf görünse de bu alışkanlık, Amazon’un müşteri odaklı stratejisini simgeliyordu. Bezos, müşteriyi her zaman en önemli kişi olarak görmek gerektiğini bu basit ama etkili yöntemle çalışanlarına hatırlatıyordu.
BOŞ SANDALYENİN SIRRI NE?
Jeff Bezos’un toplantılarda her zaman bir boş sandalye bulundurmasının nedeni, müşteri odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Boş sandalye, her zaman müşteriyi temsil ediyordu ve Bezos, çalışanlarına odadaki en önemli kişinin müşteri olduğunu bu sembolle hatırlatıyordu. Bu strateji, şirketin büyümesinde kritik bir rol oynadı.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BAŞARI
Bezos’un müşteri odaklı yaklaşımı, şirketin başarısının temel taşlarından biriydi. Forbes’a göre 204.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, müşteri memnuniyetine verdiği önemi her fırsatta dile getirdi. “Eğer müşterilerinizi gerçek dünyada mutsuz ederseniz, bunu altı arkadaşına anlatır. İnternette ise bu sayı 6.000’e çıkar” diyerek müşteri memnuniyetinin gücünü vurgulamıştı.
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