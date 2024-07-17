Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:18

Güncelleme: 17.07.2024 - 19:22

Amazon Prime Day, dünyada her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve Amazon'un sunduğu büyük indirim kampanyasıdır. Bu yıl dünyada 10. kez düzenlenen Prime Day, Türkiye'de ise 5. kez gerçekleşiyor. Prime üyelerine özel sunulan bu kampanya, tüm kategorilerde geniş bir ürün yelpazesiyle birlikte cazip indirimler ve özel fırsatlar sunuyor. Peki, Amazon Prime indirimi ne zaman başladı, ne zaman ve ne kadar sürecek? Hangi ürünlerde indirim var? İşte ayrıntılar...

AMAZON PRIME DAY İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Amazon'un her yıl düzenlediği büyük indirim kampanyası Prime Day, bu yıl da başladı ve alışveriş tutkunlarını Amazon'un internet sitesine çekiyor. 2024 Prime Day indirimleri 16 Temmuz'da başladı ve tüketicilere çeşitli avantajlar sağlıyor.

AMAZON PRIME DAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Amazon Prime Day indirim günleri 6 gün sürecek. İndirimler 22 Temmuz'da saat 23:59'a kadar devam edecek.

AMAZON PRIME İNDİRİMİ HANGİ KATOGORİLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Prime Day indirimleri, binlerce üründe ve çeşitli kategorilerde Amazon kullanıcılarına sunuluyor. Amazon'un geniş ürün yelpazesinde, 300 bini aşkın üründe indirimli fiyatlar yer alıyor. Bu indirimler, elektronikten giyime, ev eşyalarından kitaplara kadar pek çok üründe geçerli olup, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor.

Prime üyeleri için özel olarak düzenlenen bu kampanya, üyelerin alışveriş deneyimini ücretsiz hızlı kargo avantajıyla birleştiriyor. Bu sayede Prime üyeleri, istedikleri ürünleri daha hızlı bir şekilde teslim alabilirken, aynı zamanda Prime üyeliklerinin sunduğu diğer birçok avantajdan da faydalanabiliyorlar.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime üyeliği, aylık 39 TL'den başlayan bir üyelik hizmetidir. Prime üyeliği, kullanıcılara özel olarak düzenlenen indirim günleri ve etkinliklerden yararlanma imkanı sunar. Bu üyelik sayesinde Amazon'un geniş ürün yelpazesindeki özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.