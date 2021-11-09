Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio’ya: "Buraya gelsene, bir şey göstereceğim"

09 Kasım 2021 Salı, 10:18

Milyarder Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya 'bakışının' sosyal medyada gündem olmasıyla dalga geçti. Görüntülerin basına yansımasının ardından birçok Twitter kullanıcısı Sanchez'in yanında Bezos varken DiCaprio'yla flört ettiğini iddia etmiş, bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam” yorumları yapmıştı.

Yaşananların ardından Bezos, ünlü oyuncuya hitaben bir paylaşım yaptı.

Dünyanın ikinci zengin insanı olan Bezos, paylaşımında DiCaprio’yı etiketleyerek "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" mesajını paylaştı. Bezos fotoğrafta, üzerinde "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski" yazan bir tabelayla görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles’taki bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos, Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etmiş, Sanchez'in vücut dili sosyal medyada flört olarak yorumlanarak gündem olmuştu.

Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmamıştı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok yorum gelmişti.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

2019’DAN BERİ BERABERLER

2019 yılının başından beri Sanchez ile ilişkisini duyuran Bezos aynı dönemde 25 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

Bezos’un Sanchez’e gönderdiği cinsel içerikli mesajların ortaya çıkması sonrasında Bezos ve eşi MacKenzie Scott boşanmıştı. Bu boşanmanın ardından kendini hayır işlerini adayan Scott dünyanın en zengin insanlarından biri olmuştu.