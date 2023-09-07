'Jel tedavisi ileri evre Parkinson’da altın standart'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 07:00

İleri evre Parkinson’un yeterli doz ve sürede ilaç tedavisi alınmasına rağmen ilacın etkisinin kısa sürdüğü, iyi ve kötü olunan durumların birbirini izlediği, iyilik dönemlerinin kalitesinin az olduğu ve istemsiz hareketlerin olduğu bir hastalık dönemi olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, bu tablonun hastanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

"TEDAVİ YÖNTEMİNE HEKİM KARAR VERMELİ"

İleri evre Parkinson hastalığında cihaz destekli tedaviler olarak isimlendirilen beyin pili, apomorfin enjeksiyon pompası ve levodopa/karbidopa intestinal jel tedavilerinin uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Türkel, “Parkinson hastalığı konusunda deneyimli nöroloji uzmanı tarafından hasta değerlendirilerek, hastanın bu tedavilerden hangisine uygun olduğuna karar verilmektedir” şeklinde konuştu.

"İLAÇ İHTİYACINI AZALTIYOR"

Tıp literatüründe “duadopa” olarak da adlandırılan levodopa/karbidopa intestinal jel yönteminin Parkinson’da altın standart olan levodopanın emildiği yer olan ince bağırsaktan sürekli infüzyon şeklinde uygulanan bir jel formu olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yakup Türkel, şu bilgileri paylaştı:

“Duodopa ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlayan etkili bir yöntemdir. Duodopa, özel bir pompa vasıtası ile sürekli ve sabit hızda dopamin uyarısı sağlayan, ince bağırsaktan infüzyon şeklinde uygulanan ve levodopa/karbidopa içeren bir jeldir.

Hastalara kalıcı perkütan endoskopik gastrojejunostomi sistemi ile bir bağırsak tüpü takılmakta ve tüpün dışarıda kalan ucuna ise duodopa pompası bağlanmaktadır. Bu pompa vasıtası ile gün boyunca levadopa/karbidopa jeli uygulanmaktadır. Böylece hastalığın olumsuz etkileri büyük oranda düzelmekte ve ilaç ihtiyacı oldukça azalmaktadır. Bu tedavi için kullanılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır.”