CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Parkinson hastaları aylardır ilaç bulamıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Parkinson hastalarının kullandığı bir ilacın aylardır bulunamadığını belirterek “Parkinson hastalarının kullandığı Madopar 6-7 aydır piyasada yok. Muadili olan ilaç SGK’nin ödeme listesinde değil” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Parkinson hastaları aylardır ilaç bulamıyor
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CHP’li İlgezdi, Parkinson hastalarının ilaca erişim sıkıntısı çektiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Madopar’ın muadili olan Domirpa SGK’nin ödeme listesinde yer almadığı için ancak parası olan ilaca erişebiliyor. Sadece bugüne kadar ağustosta 3, temmuzda 4 kere geri ödeme listelerine yeni ilaçlar alındı. Parkinson hastası yurttaşlarımızın suçu ne? Onları görmezden geliyorsunuz” dedi.

(Gamze Akkuş İlgezdi)

İlgezdi soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Parkinson hastaların mağduriyeti ne zaman giderilecektir? Madopar isimli ilaç neden 6- 7 aydır bulunamamaktadır? Madopar’ın muadili olan Domirpa için neden bir çalışma yapılmamaktadır? SGK ile bakanlığınız bir çalışma yapmayı düşünmekte midir?”


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