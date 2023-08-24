CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Parkinson hastaları aylardır ilaç bulamıyor

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

CHP’li İlgezdi, Parkinson hastalarının ilaca erişim sıkıntısı çektiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Madopar’ın muadili olan Domirpa SGK’nin ödeme listesinde yer almadığı için ancak parası olan ilaca erişebiliyor. Sadece bugüne kadar ağustosta 3, temmuzda 4 kere geri ödeme listelerine yeni ilaçlar alındı. Parkinson hastası yurttaşlarımızın suçu ne? Onları görmezden geliyorsunuz” dedi.

(Gamze Akkuş İlgezdi)



İlgezdi soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Parkinson hastaların mağduriyeti ne zaman giderilecektir? Madopar isimli ilaç neden 6- 7 aydır bulunamamaktadır? Madopar’ın muadili olan Domirpa için neden bir çalışma yapılmamaktadır? SGK ile bakanlığınız bir çalışma yapmayı düşünmekte midir?”