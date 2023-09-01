Jenna Ortega'dan 'Johnny Depp'le aşk yaşıyor' iddiasına yanıt

"Wednesday" adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega, usta oyuncu Johnny Depp'le aşk yaşadığı yönündeki söylentilere yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:20
Jenna Ortega'dan 'Johnny Depp'le aşk yaşıyor' iddiasına yanıt
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Genç oyuncu Jenna Ortega ile Johnny Depp'in "Beterböcek 2" filminde birlikte çalışacağı ve ikilinin birlikte görüldüğü iddia edildi.

Profesyonel birlikteliğin yanı sıra ikilinin duygusal olarak yakınlaştığı idda edilmişti. Jenna Ortega kendisinden 40 yaş büyük olan Johnny Deep ile arasındaki aşk iddalarına cevap verdi.

"O KADAR SAÇMA Kİ GÜLEMİYORUM"

Depp ile aşk yaşadığı söylentileri sonrası sessizliğini bozan Jenna Ortega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile. Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın."

"BU SÖYLENTİLER KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞMÜŞTÜR"

Öte yandan Johnny Depp cephesinden de hem aşk iddiaları hem de "Beterböcek 2" filminde birlikte rol alacakları iddialarına yanıt geldi.

Depp'in menajeri konuyla ilgili "Bay Depp'in Bayan Ortega ile hiçbir kişisel ya da profesyonel ilişkisi yoktur. Onunla hiç tanışmamış ya da konuşmamıştır. Onunla herhangi bir projede yer almıyor ve almayı da düşünmüyor. İtibarına ve kariyerine zarar vermeyi amaçlayan bu asılsız ve kötü niyetli söylentiler karşısında dehşete düşmüştür" ifadelerini kullandı.


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Jenna Ortega Johnny Depp menajer

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