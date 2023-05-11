Jenna Ortega ve Tim Burton Beterböcek 2'de bir araya gelecek

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:08

1988 ABD yapımı fantastik komedi filmi, Beetlejuice'un devam filmi 6 Mayıs 2024'te vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Tim Burton yer alacak. Burton, son olarak Netlix'in izlenme rekorları kıran dizisi "Wednesday"i yönetmiş olsa da en son 2019'daki canlı aksiyon "Dumbo" uyarlamasından sonra ilk kez bir film yönetmek için kamera arkasına geçecek. Filmin senaryosu ise "IT" filminden tanınan Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg ile ilk filmin senaristi Michael MicDowell tarafından yazılacak. Yıllardır üzerine düşünülen, geliştirme aşamasında olan filmin çekimleri kısa süre içinde İngiltere'de başlayacak.

BETERBÖCEK 2 OYUNCU KADROSU

Yaklaşık 30 yıl sonra gelen devam filminde Michael Keaton Beetlejuice, Winona Ryder ise Lydia Deetz rollerine dönecek. Ayrıca kadroda Wednesday dizisinde Burton ile birlikte çalışan Jenna Ortega ve Justin Theroux da var. Theroux'nun rolüne dair henüz bir ayrıntı verilmemişken Ortega, Winona Ryder'ın kızı rolünde olacak.

BETERBÖCEK FİLMİNİN KONUSU

Vermont'ta yaşayan yeni evli genç çift Barbara (Geena Davis) ve Adam (Alec Baldwin), önlerine aniden çıkan köpeği ezmemek için direksiyonu kırınca köprüden arabalarıyla birlikte nehre düşer. Islak elbiseleriyle evlerine döndüklerinde aslında ölmüş olduklarını anlarlar. Evde buldukları Yeni Ölenler İçin El Kitabı adlı rehber kitaptan öteki dünyaya kabul edilinceye kadar yüz elli yıl kadar kendi evlerinde bir hayalet olarak kalmaları gerektiğini öğrenirler, Kısa süre sonra evlerini satın alan New York'lu Deetze ailesi evlerine yerleşir. Bu yeni ev sahipleri Charles Deetze (Jeffrey Jones), Delia Deetze (Catherine O'Hara) ve kızları Lydia Deetze (Winona Ryder), iç mimar, dekoratör dostları Otho'nun (Glenn Shadix) yardımıyla evi modernize etmeye başlarlar. Yeni dekorasyon evin eski sahiplerini çok üzer. Yeni ev sahiplerinin kızı Lydia bu iki hayaleti görebilen tek canlıdır ve onlara yardım etmeye karar verir. El kitabının rehberliğinde yeni ev sahiplerini korkutarak kaçırmak için sadece kendi imkânlarını kullanmaya başlasalar da çok pişkin olan New York'lu bu aile bunu ticari bir avantaja çevirip büyük şehirlilere pazarlamaya bile kalkışır. Bunun üzerine çift öteki dünyanın pek de hoşlanılmayan bir hortlağı olan Beterböcek'i (Michael Keaton) istemeye istemeye davet ederler. Ancak Beterböcek de asli görevi olan korkutma işini ikinci plana itip Lydia ile evlenmeye kalkışır.