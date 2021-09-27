Jennifer Aniston: Friends kadrosu dizinin ardından acı gerçeklerle karşılaştı
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, kısa süre önce Friends ekibinin yeniden bir araya gelişinin oyuncu kadrosunun öngöremediği 'birçok şeyle' karşılaştığını fark etmesini sağladığını söyledi. Aniston, Friends kadrosunun dizinin ardından 'acı gerçeklerle' karşılaştığını, 'kayıplar ve düşükler' yaşadığını aktardı.
Oyuncu Jennifer Aniston'ı yıldız yapan popüler sitcom Friends, 10 sezonun ardından 2004'te sona ermiş ve dizi kadrosu bu yıl 90 dakikalık özel bir bölümde yeniden bir araya gelerek diziyi yad etmişti.
Aniston verdiği yeni röportajda yeniden bir araya geldikleri özel bölümün "kalbe inen beklenmedik bir yumruk" etkisi yarattığını ve dizi sona erdiğinde oyuncu kadrosunun muazzam kişisel değişimlerden geçtiğini fark etmesini sağladığını açıkladı.
Aktris dizi sona erdiğinde oyuncu kadrosunun "çok gayretli ve mutlu biçimde geleceğe baktığını fakat onları bekleyen daha çok şey olduğunu" söyledi.
"Acı gerçekler ve değişikliklerle karşılaştık; kayıplar yaşadık; bebekler, evlilikler, boşanmalar ve düşükler oldu."
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; oyuncu arkadaşları Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Parry, David Schwimmer ve kendisinin "mutlu bir cehalet" içinde yeniden bir araya geldiğini ekledi.
The New York Times'a konuşan Aniston şunları söyledi:
'Bunun ne kadar eğlenceli olacağını, Stage 24'e tam olarak eskiden olduğu gibi, tam olarak bıraktığımız gibi dönmenin nasıl olacağını' düşünüyorduk. Fakat kalbimize beklenmedik bir yumruk yemiş gibi olduk. Anlaşılan zamanda yolculuk yapmak o kadar da kolay değilmiş.
Benim için gerçekten duygusal şeylerden biri, o zamanlar her şeyin çok daha basit olduğunu fark etmekti. Bir kere şimdiki gibi sosyal medya yoktu.
Yeniden bir araya geldiklerinde Aniston ve Schwimmer, kamuoyuna ilk defa dizinin ilk sezonunu çekerken birbirlerinden "çok hoşlandıklarını" açıklamıştı.
Her iki oyuncu da yeniden bir araya gelişlerinin ardından özel bölümün ikili arasında "bazı hisleri yeniden canlandırdığı" ve çıkmaya başladıkları yönündeki tabloid gazetelerin haberlerini yalanlamıştı.
Aniston şu anda The Independent'ın "lüks bir karmaşa" diye nitelediği Apple TV+ drama dizisi The Morning Show'da rol alıyor.
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