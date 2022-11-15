Jennifer Aniston'ın babası John Aniston yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, babası John Aniston'ın 89 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Jennifer Aniston, babasının 'huzur içinde ve acı çekmeden' yaşama veda ettiğini söyledi.
'Friends' dizisindeki unutulmaz karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu oyuncu Jennifer Aniston'ın babası John Aniston, 89 yaşında hayatını kaybetti. Jennifer Aniston, babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
"HUZUR İÇİNDE VE ACI ÇEKMEDEN..."
Oyuncu yaptığı paylaşımda, "Canım babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden gökyüzüne yükseldiğin için çok minnettarım. Hem de 11/11'de (11 Kasım)! Her zaman mükemmel bir zamanlaman vardı. Bu sayı benim için sonsuza kadar daha da büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza kadar seveceğim" ifadelerini kullandı.
Jennifer Aniston'ın paylaşımı şu şekilde:
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