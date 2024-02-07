Jennifer Boyner kimdir, nereli? Jennifer Boyner kaç yaşında? Jennifer Boyner dizileri...
Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner, katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Peki, Jennifer Boyner kimdir, nereli? Jennifer Boyner kaç yaşında?
Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner'in hayatı merak konusu oldu. Binlerce takipçisi olan Jennifer Boyner'in kariyeri araştırılmay abaşlandı. Peki, Jennifer Boyner kimdir, nereli? Jennifer Boyner kaç yaşında?
JENNİFER BOYNER KİMDİR?
Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde "Toprak" karakterine hayat verdi. Jennifer Boyner, lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamladı.
JENNİFER BOYNER DİZİLERİ
2005 – Sihirli Annem (TV Dizisi)
2006 – Kaybolan Yıllar (TV Dizisi)
2007 – Hepsi 1 (TV Dizisi)
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verilmiş!