Jennifer Boyner kimdir, nereli? Jennifer Boyner kaç yaşında? Jennifer Boyner dizileri...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:44

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:44

Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner'in hayatı merak konusu oldu. Binlerce takipçisi olan Jennifer Boyner'in kariyeri araştırılmay abaşlandı. Peki, Jennifer Boyner kimdir, nereli? Jennifer Boyner kaç yaşında?

JENNİFER BOYNER KİMDİR?

Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde "Toprak" karakterine hayat verdi. Jennifer Boyner, lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamladı.

JENNİFER BOYNER DİZİLERİ

2005 – Sihirli Annem (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (TV Dizisi)

2007 – Hepsi 1 (TV Dizisi)