Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:45

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:45

Geride kalan sezonlarda Survivor'da şampiyonluk yaşayan Hilmi Cem İntepe'nin yeniden Survivor All Star'a katılacağı iddia ediliyor. Sosyal medyada aranan isimlerden biri olan İntepe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Hilmi Cem İntepe kimdir Hilmi Cem İntepe Survivor All Star'a katılacak mı?

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

HİLMİ CEM İNTEPE'NİN KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.