Jennifer Lopez oğlunun mezuniyetinde gözyaşlarını tutamadı: 'Evden ayrılacaklar'

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, lise eğitimini tamamlayan 18 yaşındaki oğlu Max'in mezuniyet töreninde anne olmanın getirdiği büyük bir gurur ve hüzünle duygusal anlar yaşadı. Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan güzel şarkıcı, oğluna sıkı sıkı sarılarak başarısını kutladı.

Bu özel günde Lopez'e, Max'in ikiz kız kardeşi Emme, annesi Guadalupe Lopez ve babası David Lopez eşlik ederek aile bağlarının gücünü gösterdi. Ancak törende gözler, çocukların babası ve ünlü şarkıcının eski eşi Marc Anthony’yi aradı. Anthony'nin bu önemli günde çocuklarının yanında yer almaması dikkat çeken bir detay oldu.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Mezuniyet sevincini ailesiyle paylaşan 56 yaşındaki şarkıcı, tören boyunca hem oğlunun arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle yakından ilgilendi. Max’in üzerinde emeği olan öğretmenlere sarılarak tek tek teşekkür eden Lopez, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.





"YURT ODALARINA TAŞINMALARINA YARDIM EDECEĞİM"

Jennifer Lopez, kısa bir süre önce konuk olduğu Jimmy Kimmel’ın talk show programında, çocuklarının büyümesi ve yuvadan uçacak olmasıyla ilgili hislerini samimiyetle paylaşmıştı. İkizleri Max ve Emme'nin liseden sonra farklı üniversitelere gideceklerini belirten ünlü yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocuklarım artık üniversiteye başlayacak ve evden ayrılacaklar. İkisi de farklı okullarda eğitim alacak. Benim ünlü olmam nedeniyle kampüste bir kargaşa yaşanacak olsa bile, ne olursa olsun onların yanında olacağım ve yurt odalarına taşınmalarına bizzat yardım edeceğim."