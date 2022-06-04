Açıklama geldi: Gerard Pique ve Shakira ayrıldı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:27

Futbol dünyasının gözde çiftlerinden olan Gerard Pique ile Shakira, birliktelikleri hakkında kararını verdi. iftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan 'ihanet' iddiaları sonrasında çift ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

Hürriyet'in Mundo Deportivo'da yer alan haberden aktardığına göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayımladı.

Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilmişti. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedilmişti.

'GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR' SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürülmüştü. Ancak sonradan bunun bir sosyal medya yalanı olduğu ortaya çıkmıştı.

'20'Lİ YAŞLARINDA SARIŞIN BİR ETKİNLİK HOSTESİ' İDDİASI

İddialara göre; İspanyol basını son olarak Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.